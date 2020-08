Bail emphytéotique de 99 ans pour la Blue Tower de Befimmo

Mi-mars 2019, Befimmo réfléchissait à la vente de l'immeuble Blue Tower dans le quartier bruxellois de l'avenue Louise; et ce afin de générer du cash.

7 ans dans le portefeuille

À la clôture, la transaction exécutée à la juste valeur générera une plus-value nette d’environ 22 millions d'euros au second semestre de 2020.

"À la clôture, la transaction, exécutée à la juste valeur, générera une plus-value nette d’environ 22 millions d'euros au second semestre de 2020 (sur base de la valeur d’investissement)", lit-on dans le communiqué.

Impact sur les résultats

Befimmo indique par ailleurs que le produit de l'opération contribuera à financer des projets en cours et à assurer une capacité de croissance.

L’impact sur le ratio LTV (loan to value) s’établit à -2,5% . L’impact sur l’EPRA sera d’environ -0,04 euro par action en 2020.

Cette opération n'aura cependant aucun impact sur la prévision de dividende minimum de 2,24 euros par action au titre de l’exercice 2020.