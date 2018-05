Banimmo vend son site du Dolce La Hulpe

La société immobilière réglementée (SIR) Banimmo a cédé ce vendredi, via sa filiale Conferinvest, la participation de 49% qu’elle détenait dans la société Dolce La Hulpe depuis 13 ans déjà.

La vente finalisée ce vendredi concerne un complexe hôtelier bien connu, avec centre de conférences et bureaux situé en périphérie bruxelloise, à proximité du Ring et du château de La Hulpe, en bordure de la forêt de Soignes. L’acquéreur est un groupe familial qui s’associe aux deux investisseurs familiaux belges déjà partenaires dans l'actionnariat du Dolce La Hulpe. Le montant total de la vente n’a pas été communiqué.

Le rendement locatif en 2017 s’élevait à 36 millions d’euros et la rédaction estime la valeur totale de l'actif - dont Banimmo détient 49% - de La Hulpe à plus de 50 millions d''euros. L’hôtel affichait en 2017 un taux d’occupation de 64% et les bureaux étaient loués à 100%.