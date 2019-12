Banimmo vend toutes ses actions de l'Hôtel de Chantilly

L’hôtel, situé à Chantilly près de Paris, et exploité sous la marque Mercure, dispose de 200 chambres, 3 restaurants et plus de 20 salles de conférence. Il faisait partie du portefeuille de Banimmo depuis 2006. Suite à cette transaction, Banimmo clôture ses activités opérationnelles en France et pourra se focaliser dès lors entièrement sur ses activités de développement en Belgique.