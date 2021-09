Batibouw 2022 confirmé

Après la tentative d'édition virtuelle l'an dernier et ses ratés au démarrage, il semblait clair qu'exposants et visiteurs attendaient le retour du rendez-vous annuel en présentiel.

"Le compte à rebours peut commencer", confirme la direction de Fisa, l'organisateur du salon. La 62e édition de Batibouw prendra bien place du 19 au 27 février au sein des Palais de Brussels Expo.

Frédéric François, le CEO de Fisa, est sorti du bois ce jeudi: Batibouw aura lieu l'an prochain, en présentiel. Et quand on lui demande si ce n'est pas un effet d'annonce au lendemain de l'annulation du Salon de l'Auto, l'autre grand rendez-vous annuel national du début d'année, celui-ci fourbit ses chiffres: "70% des exposants habituels ont déjà signé six mois avant léchéance, "ce qui correspond à la donne d'une année habituelle. C'est plutôt bon signe, non?"

Les salons professionnels INSTALLPRO et PROBUILD sont eux aussi confirmés les 24 et 25 février, avec accès (gratuit) uniquement sur enregistrement préalable. Pour les principaux intéressés, il se confirme en effet que rien ne remplace le contact en trois dimensions avec le produit et le producteur.