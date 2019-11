Befimmo boucle le rachat du siège de Touring

Repaire de la Commission

La rue Joseph II est, historiquement, un repaire de services de la Commission européenne et de satellites gravitationnels qui ont les moyens de se loger sur son seuil. Parmi les locataires, on trouve, au n°27, la Direction Générale de l’Emploi, des Affaires sociales et de l’Inclusion, qui y côtoie la DG Infrastructure et Logistique. Cet immeuble assez quelconque de 13.000 m² construit en 1992 est propriété de Befimmo. Le propriétaire, qui doit sous peu rénover son bien, se voyait donc bien étendre sa propriété en intérieur d’îlot, pour lui donner une façade donnant sur la rue de la Loi. Et justement, Touring, qui y a son siège social, a été réceptif au chant des sirènes de Befimmo. L’opération de revente, tenue secrète durant de très longs mois, a donc enfin été finalisée.

Mais dans le lent travail de remembrement entamé par Befimmo avant de lancer un projet de reconstruction sur l’ensemble traversant fusionnant rues de la Loi et Joseph II, deux autres pièces seraient un super bonus si elles pouvaient encore être annexées au puzzle en cours: les immeubles Loi 42 et 52. Le premier appartient à l’homme d’affaires liégeois Stéphan Uhoda (Cecoforma), qui y a notamment logé un centre d’affaires, le L42. Le second vient d’être racheté par un consortium d’investisseurs piloté par la sprl Paradocs TER et la bande des promoteurs et gestionnaires hôteliers réunis autour de Jean-Michel André (European Hotel Observatory). Rien de vraiment impossible donc à cœur(s) vaillant(s), patient(s)… et solvable(s).