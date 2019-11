Befimmo et Matexi unis pour redessiner l'esplanade des Guillemins

Logé face à la gare des Guillemins à Liège, le projet mixte Paradis Express vise à développer des logements, des bureaux, une crèche, des établissements horeca et des commerces de proximité pour une surface bâtie totale de 35.000 m² sur un foncier urbain de 1,6 hectare situé entre la nouvelle Tour Paradis du SPF Finances et la gare Calatrava. À la barre de ce projet, on retrouve Befimmo et Matexi.