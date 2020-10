Belfius prévoit un léger tassement des prix de l’immobilier

Selon Véronique Goossens, Chief Economist chez Belfius, l'activité dans le secteur de la construction a reculé pendant 3 mois consécutifs au printemps dernier en raison du confinement et du coup dur porté à la confiance économique. Mais "mai et juin laissent apparaître une reprise, le mois de mai ayant constitué un tournant avec une croissance positive de 10,9 % ". L’analyste élargit le spectre en indiquant que la construction a connu une évolution comparable dans toute la zone euro .

Effet décalé et momentané sur les prix

"Sur les six premiers mois de cette année, le prix des maisons en Belgique a en effet encore augmenté. Au niveau de la zone euro, l’inflation des prix des maisons s’est accélérée à 5% au 1er trimestre, soit le niveau le plus élevé depuis 2007", constate Véronique Goossens. Celle-ci table encore sur un léger recul des prix fin 2020 et l’an prochain suite à une diminution prévisible des revenus des ménages et même si la possibilité de reporter dans certains cas les remboursements des crédits hypothécaires contribuera à amortir le choc.