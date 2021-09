Bénéfice net en hausse pour Immobel

Immobel affiche des revenus en baisse de 14%, mais compense par un bond de 37% de son bénéfice net au premier semestre.

Malgré des revenus chutant de 214 à 184 millions d’euros (-14%), les résultats semestriels publiés ce jeudi par Immobel ont de quoi rassurer les marchés. La société immobilière est parvenue à tirer vers le haut son ebitda et son bénéfice net part de groupe, qui, en hausse de 37%, est quasi égal à celui engrangé sur toute l’année 2020.

Malgré la pandémie, les ventes résidentielles demeurent, selon la direction, "solides sur tous les marchés". À Bruxelles, deux contrats importants ont été finalisés avec des institutionnels: la vente sur plan de la partie A du projet Key West (Anderlecht) à HomeInvest Belgium et celle, à Quares Student Housing, de 129 logements étudiants qui trouveront place dans le projet mixte Brouck’R, place de Brouckère.

La valeur commerciale de ce nouveau projet, porté en partenariat avec BPI, est estimée à 88 millions d’euros. Mais, si ce dernier projet a reçu des permis validés en bonne et due forme et peut débuter, pour Key West, les deux porteurs de projet – Immobel et BPI – ont finalement dû revoir leur copie et réintroduire une nouvelle demande de permis.

Le bureau neuf reprend des couleurs

Dans les zones urbaines les plus prisées, à l’étranger, comme à Bruxelles, Immobel mise sur une reprise des activités des locations et des investissements sur le segment du bureau. Une avancée qui, selon la direction, s’explique par la tendance "downsizing and upgrading" sur le marché international suite à la récente crise sanitaire.

Dans l’immeuble Multi (ex-tours Philips) qui achève sa mue au cœur du Pentagone, un bail de 12 ans a été signé avec Total Energies et un bail de 9 ans avec la Bank of New York. Quant au complexe Commerce 46 au cœur du quartier européen, lui aussi en rénovation lourde, il a déjà été cédé à Allianz.

300 millions d'euros La valorisation des projets d'Immobel ayant déjà obtenu un permis définitif, et donc valorisables à court terme, s'élève à 300 millions d'euros.

À Paris, Immobel a récemment acquis deux actifs très en vue: un immeuble de bureaux d’environ 4.500 m² situé dans le quartier de l’Opéra (avec Pictet Alternative Advisors) et l’ex-Tati à Barbès-Rochechouart, un bâtiment emblématique qui sera transformé, d'ici 2024, en complexe mixte respectueux du caractère haussmannien des murs.

À ce jour, Immobel dit posséder des permis définitifs pour une valeur de développement de 300 millions d’euros. Et les nouvelles acquisitions, dont les sièges sociaux de Total Energies et de la Sabam, représenteraient un potentiel total de croissance de plus d’un demi-milliard d’euros, portant ainsi la valeur potentielle brute du portefeuille à développer à plus de 5 milliards.