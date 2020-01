Berenberg "achète" Immobel pour sa croissance et son dividende

A côté des SIR, il existe aussi des développeurs immobiliers dont la vocation n’est pas d’exploiter un parc de bâtiments mais plutôt d’investir dans un projet et de le revendre ensuite. C’est le cas d’ Immobel , d’ Atenor et de Banimmo .

Pipeline de 4,4 milliards d'euros

Tout d’abord, le groupe affiche un pipeline de projets pesant 4,4 milliards d’euros en termes de ventes . "Ayant élargi son spectre passant du développement de bureaux en Belgique au résidentiel et multi-usages allant de pair avec une expansion géographique en Allemagne, en France et en Espagne, le profil bénéficiaire d’Immobel s’est nettement amélioré" estiment Alexander Makar et Kai Klose . Au regard de la qualité du pipeline, ils jugent même que l’objectif de la direction d’un rendement sur fonds propres de 15% en moyenne est plutôt conservateur.

Deuxième point. Dans les zones métropolitaines où Immobel est présent (Bruxelles, Luxembourg, Paris et Francfort) les loyers et les prix du résidentiel ont connu une forte croissance entre 2007 et 2018. Plus globalement, Berenberg qui souligne la qualité de l’équipe de direction s’attend à voir la demande immobilière rester élevée et Immobel accroître sa part de marché.