Berenberg voit grand pour Shurgard

Berenberg a entamé le suivi de Shurgard avec un conseil d'achat et un objectif de cours de 62 euros, le plus élevé parmi tous les brokers qui couvrent la valeur.

Deux semaines après la publication par Shurgard de résultats trimestriels salués par le marché, Berenberg dévoile un rapport dans lequel il entame le suivi de la valeur avec un conseil d’achat et un objectif de cours de 62 euros. C’est le target le plus élevé parmi les analystes qui suivent l’action. Une action qui affiche l’une des performances les plus enviables d’Euronext Bruxelles cette année avec un gain de près de 60%.

Cinq milliards en bourse

Spécialisé dans les garde-meubles en libre accès, le groupe compte aujourd’hui 250 sites répartis dans sept pays, dont la Belgique. Son portefeuille immobilier pèse 3,4 milliards d’euros avec une capitalisation qui frôle les 5 milliards.

Et son appétit est grand: il a l'intention de dépenser 170 millions d'euros par an à partir de 2024, principalement pour de nouveaux développements et des acquisitions. "Le marché du garde-meuble en libre accès étant très fragmenté en Europe, il offre à Shurgard la possibilité d’alimenter son portefeuille", souligne Kai Klose, analyste chez Berenberg.

Le marché du garde-meubles en libre accès étant très fragmenté en Europe, il offre à Shurgard la possibilité d’alimenter son portefeuille. Kai Klose Analyste chez Berenberg

Autre avantage pour Shurgard: les clients louant de plus en plus en ligne leurs espaces de rangement, il bénéficie à plein d’un levier opérationnel dans la mesure où le point d’équilibre est rapidement atteint. Et la demande est là. Après 28 à 48 mois, un nouveau site atteint un taux stable d’occupation de 85% à 90%.

Dividende et croissance

L’écrasante majorité des clients (80%) sont des personnes privées qui louent des espaces dans le cadre de leur vie personnelle comme des mariages, des divorces, des naissances ou des décès. "Nous nous attendons à ce que la répartition de la clientèle soit globalement maintenue, mais nous n'excluons pas qu'un plus grand nombre de locataires commerciaux proviennent de petites entreprises en ligne nouvellement créées", précise Kai Klose.

En ce qui concerne le dividende, un analyste de Berenberg le voit stable pour 2021 et 2022 à 1,15 euro par action et table sur une croissance annuelle de 4,9% de 2022 à 2025.

Côté chiffres, en incluant la volonté affichée d’investir 170 millions d’euros par an à partir de 2024 dans des acquisitions et des développements, l’analyste anticipe une croissance des loyers de 46% passant de 232 millions en 2020 à 338 millions en 2025 et un bond de 38% des bénéfices EPRA (sous-jacents) à 163 millions sur la même période.

En ce qui concerne le dividende, il le voit stable pour 2021 et 2022 à 1,15 euro par action et table sur une croissance annuelle de 4,9% de 2022 à 2025. Sur la base de son objectif de cours de 62 euros, le rendement des bénéfices pour 2022 est de 2,4% et celui du dividende de 1,8%.