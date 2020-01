Besix RED redéveloppera le site luxembourgeois de Villeroy & Boch

Rebaptisé Faïencerie – un nom davantage synonyme de finesse et fragilité -, le site industriel à reconvertir offre près de 46.000 m2 de surface brute constructible logée à deux kilomètres à peine du centre-ville, entre le quartier résidentiel du Limpertsberg et la forêt du Bambësch.

Le bâtiment historique, héritage de Villeroy & Boch surnommé Le Carré (au centre), sera conservé et réaménagé pour former le point d’ancrage du nouveau quartier. Il abritera des commerces, des salles de conférence, des restaurants et autres cafés. Il sera un véritable lieu de rencontre et fera la liaison entre le projet résidentiel et le Château de Septfontaines (18e siècle, à droite), qui restera la propriété de Villeroy & Boch.