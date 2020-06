Besix construira un pont de 1.350 mètres en Norvège

L'État norvégien vient de désigner l’équipe réunie autour de Besix pour concevoir et construire un important tronçon autoroutier local. Le projet comprend la construction d'un pont de 1.350 mètres au-dessus du lac Mjosa et 11 kilomètres de voie rapide.

La joint-venture composée de Besix et Rizzani de Eccher, associée entre autres à l'entrepreneur norvégien AF Gruppen, au designer et consultant Multiconsult et à l’architecte Knut Selberg, vient de remporter l’appel d'offres international lancé par l'autorité routière norvégienne Nye Veier. Une phase de clarification aura lieu dans les prochains jours pour signer le contrat. Le projet pourrait débuter dès le mois d'août. La construction doit contractuellement être terminée fin 2025.

Le pont de 1.350 mètres de long, principal objet du chantier, sera un point de repère iconique pour la région. Le lac Mjosa est en effet le plus grand de Norvège et aussi l'un des plus profonds d'Europe, avec une profondeur pouvant atteindre 80 mètres sur le site concerné, ce qui complique passablement l’ouvrage d’art à exécuter. Le tronçon autoroutier concerné est celui reliant Moelv à Roterud. Il comporte 4 voies et est long d'environ 11 kilomètres. Le projet routier prévoit à la fois l'élargissement des infrastructures existantes et la construction de nouvelles.

Expertise ciblée

L’entreprise belge de construction et son partenaire italien Rizzani de Eccher (Udine) n’en sont pas à leur premier ouvrage d’art du genre dans la région. En septembre dernier, ils ont livré le pont Princesse Héritière Mary (Kronprinsesse Marys Bro), au Danemark.

Le département d'ingénierie du groupe de construction belge s'est fait une jolie carte de visite dans ce segment des ouvrages d'art routiers.

Pour rappel, l’an dernier, le département d'ingénierie du groupe Besix a également permis de décrocher un autre contrat de conception et de construction particulièrement complexe auprès des autorités ferroviaires lettones pour Rail Baltica, la gare centrale de Riga, qui comprend notamment un pont sur la rivière Daugava. En 2020, il ajoutera aussi à son carnet de commandes la conception et la construction du pont Shindagha à Dubaï et du viaduc Theemswegtracé à Rotterdam.

