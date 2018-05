Besix s'empare de Flamant, le spécialiste de la décoration intérieure

Cap sur l'international

Le champion belge de la construction et de la promotion immobilière, en pleine fièvre acheteuse de depuis le début de l'année, profite de l'opération pour pousser encore plus loin sa stratégie de diversification. Une aubaine pour Alex Flamant, fondateur et directeur créatif du décorateur d'intérieur. "Avec Besix, notre ambition est de développer des synergies et de renforcer ensemble la marque Flamant et de l'étendre à l'international", se réjouit Alex Flamant. Et Rik Vandeberghe de renchérir: "nous sommes convaincus que Flamant a tout le potentiel nécessaire et peut continuer à croître au niveau international".