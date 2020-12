Biens immobiliers à l'étranger soumis au revenu cadastral, mais plus la déductibilité

Les biens immobiliers à l'étranger d'un résident en Belgique seront à l'avenir soumis à un revenu cadastral établi, mais l'impôt étranger ne sera plus déductible du revenu immobilier.

Le Conseil des ministres a annoncé vendredi que les biens immobiliers à l'étranger d'un résident en Belgique seront à l'avenir soumis à un revenu cadastral établi par l'administration fédérale , mais que les impôts étrangers ne seraient plus déductibles du revenu immobilier étranger , ce qui répond ainsi à une condamnation de la Belgique par la Justice européenne.

La Belgique a écopé de deux millions d'euros d'amende et d'une astreinte de 7.500 euros par jour.

Le 12 novembre dernier, la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) avait condamné la Belgique pour ne pas s'être conformée à l'un de ses arrêts remontant à avril 2018, concernant l'estimation des revenus locatifs des propriétaires de biens immobiliers. La Belgique a écopé de deux millions d'euros d'amende et d'une astreinte de 7.500 euros par jour , raison pour laquelle le gouvernement devait se hâter de dégager une solution.

La Cour reproche à la Belgique de restreindre la libre circulation en décourageant fiscalement les résidents belges d'acheter des biens immobiliers à l'étranger. La base imposable des biens immobiliers sis en Belgique est en effet calculée sur base d'un revenu cadastral, plus faible que la valeur locative réelle prise pour base imposable des biens immobiliers sis à l'étranger.

Pour remédier à ce traitement inégal, le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), avait déjà prévenu qu'il ne toucherait pas à la fiscalité des loyers en Belgique. C'est donc celle des revenus locatifs à l'étranger qui changera: un revenu cadastral sera attribué par l'administration fédérale des mesures et évaluations du SPF Finances. Et pour arriver à une égalité de traitement avec le précompte immobilier belge, l'impôt étranger ne sera plus déductible du revenu immobilier étranger.