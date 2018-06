Bientôt coté à Bruxelles, Eurocommercial veut s'étendre en Belgique

Le groupe immobilier néerlandais Eurocommercial Properties qui a acquis le Woluwe Shopping Center ne cache pas son ambition d'investir davantage en Belgique. La cotation à Bruxelles, en plus de celle à Amsterdam, sa place boursière d'origine, s'inscrit dans cette démarche.

Euronext Bruxelles va donc s’enrichir d’une société immobilière de plus. Fin juin, Eurocommercial Properties va rejoindre les 17 SIR et les quatre autres non-SIR (Banimmo, Atenor, Immobel et VGP) déjà négociées sur notre marché.