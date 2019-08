Bonnes performances pour Leasinvest au premier semestre

Les revenus locatifs ont atteint le montant de 32,4 millions d'euros lors du semestre bouclé fin juin, à la suite de la pleine contribution des acquisitions de fin 2018 et d'une croissance locative like-to-like. Le résultat net s'élève quant à lui à 25,3 millions d'euros.

Leasinvest est entré en Bourse le 1er juillet 1999. Après vingt ans de présence sur les marchés, le CEO de l'entreprise, Michael Van Geyte, tire un bilan positif. "Au cours de cette période, la société a vu augmenter la valeur de son portefeuille de 140 millions à 1,2 milliard d'euros et vu plus que doubler son cours de Bourse", se félicite-t-il.

La société est l'un des plus gros investisseurs immobilier du Luxembourg, où se trouve 55% des 1,06 milliard d'euros de biens qu'elle détient. "Notre position au Grand-Duché a encore été confirmée par nos acquisitions supplémentaires dans le parc d'affaires EBBC et dans le Airport district", souligne Michael Van Geyte. Le reste du portefeuille se trouve en Belgique (35%) et en Autriche (10%).