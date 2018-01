Bruxelles-Ville a fait une percée dans l'immobilier de luxe en 2017

Les chiffres 2017 cadrant le marché de l’immobilier de luxe dans notre pays viennent de tomber. On note une baisse globale de l’offre sur ce segment et une une chute des prix par endroit, surtout pour les biens les plus chers. Comme sur le front de mer, par exemple. A Bruxelles-Ville, les prix de demande s’envolent encore de 23%.