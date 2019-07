Bye bye Total, bonjour la tour résidentielle rue Belliard

Non sans revoir sa copie et faire corriger la voilure à plusieurs reprises à son bureau d’architectes, la société momentanée réunie autour de Guy Lamensch et Debbie Hilson. Mardi dernier, la commission de concertation de la Ville de Bruxelles a enfin délivré un avis favorable à la dernière mouture du projet, moyennant quelques retouches. Au final, le permis d’urbanisme devrait permettre la destruction de deux maisons situées à l’angle des rues Belliard et De Pascale, là où des milliers de navetteurs avaient l’habitude de faire le plein à la station-service Total.