C'est à nouveau la fiesta sur le marché immobilier espagnol

Les étrangers, et parmi eux les citoyens belges, restent friands de la brique espagnole. Selon le registre, un peu plus de 13% des achats immobiliers ont été faits par des étrangers l'an dernier, Britanniques et Français en tête. La Belgique reste dans le top 5 de ce classement et les Belges se partagent un peu moins de 7% du parc immobilier espagnol acheté par les étrangers.