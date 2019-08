C'est déjà la rentrée pour Aedifica

"Le produit de la vente pour le vendeur s’élève à environ 48 millions d’euros , à savoir un remboursement pour la révision des baux d'environ 4,3 millions et un prix de vente d'environ 44 millions, réglé par Aedifica", précise Stefaan Gielens, le CEO, qui prévient déjà que d’autres investissements sont sur le point d’être finalisés.

Les cinq sites sont situés dans des quartiers résidentiels de la commune de Hoogeveen (56.000 habitants, Province de Drenthe, Pays-Bas) . Le portefeuille se compose de quatre immeubles récents (2012-2017) et d'un immeuble de 1996 où des rénovations ont récemment eu lieu. Tous les bâtiments ont été construits spécifiquement pour y fournir des soins. L’ensemble affiche une capacité totale de 340 unités, dont 242 unités sont destinées aux seniors nécessitant une assistance permanente et 98 unités aux seniors autonomes souhaitant des services de soins sur demande.

L’ensemble de ce portfolio très concentré est exploité par la Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ), une organisation à but non lucratif néerlandaise qui fournit des soins et des services personnalisés aux seniors dans le nord des Pays-Bas. Aedifica dit d’ailleurs se réjouir de cette nouvelle collaboration "avec un acteur de qualité dans le secteur de la santé aux Pays-Bas".