CFE boit la tasse, mais ne coule pas

La pandémie n’a épargné aucun pôle d’activité de CFE. Les résultats semestriels sont donc décevants. Mais les indicateurs de santé financière à moyen terme restent solides.

Depuis des mois déjà, l'action CFE boit la tasse en bourse, avec une chute préoccupante de -35% depuis le début de l'année. Ce qui n’a pas empêché récemment certains analystes de chaudement conseiller de passer à l'achat. On attendait donc - avec fébrilité pour les petits porteurs, de pied ferme pour les analystes - les résultats semestriels du groupe dont le navire amiral est la filiale de dragage DEME, qui assure deux tiers du chiffre d’affaires global.

5,6 milliards d'euros Avec un carnet de commandes bien rempli, CFE espère redresser la barre.

Le verdict est tombé et il est en demi-teinte: le groupe CFE parvient, malgré la pandémie, à gonfler son carnet de commandes et à dégager in extremis un léger résultat positif. Mais son chiffre d’affaires et sa capacité d’auto-financement (ebitda) à mi-exercice chutent de près de 20% par rapport à l’an dernier. Quant au résultat net part de groupe, il fond de 42,7 millions à 8,4 millions d’euros.

Cap devant

Pas de quoi pavoiser donc en regardant la poupe du navire. Par contre, CFE affiche pour le futur une réserve de fonds propres quasi intacte (1,742 milliard d’euros), un endettement net stable autour de 800 millions d’euros et un carnet de commandes gonflé de 9% en un an et qui pavoise à l’horizon au-delà de 5,6 milliards d’euros.

La trésorerie du groupe, elle aussi, navigue cale pleine, avec un ballast supérieur à 805 millions d’euros fin juin alors qu’il était de 612 millions fin 2019. "183 millions d’euros sont disponibles sur les lignes de crédit confirmées du groupe", insiste le poste de commandement, qui explique les turbulences des six derniers mois par un grave accident technique sur un de ses navires, indisponible pour plusieurs mois (Orion), et la crise pétrolière, gelant une part de l’activité dans les zones de production.

Du fait des conditions de marché actuelles difficiles, la direction du groupe ne cache d’ailleurs pas que les marges restent sous pression dans la division dragage.

"Les conséquences de la pandémie ont été et restent multiples", ajoute-t-on. "Elle entraîne notamment des difficultés à effectuer les rotations d’équipages et de personnel, des retards dans l’avancement des chantiers du fait d’une productivité amoindrie, ainsi que le report de certains projets en phase d’adjudication".

Contracting en veilleuse également

Le pôle "construction" de CFE a subi, lui aussi, la crise sanitaire de plein fouet, surtout en Belgique où le confinement prolongé et non subventionné dans le secteur du bâtiment a déjà fait chuter le chiffre d’affaires semestriel de 25% (à 216 millions d’euros). En tout, le chiffre d’affaires de l’activité "Contracting" du groupe plafonne à 423 millions (-15,6%). Le résultat opérationnel passe, lui, dans le rouge, avec une perte de 5,6 millions. Et le carnet de commandes, lui aussi, diminue, essentiellement plombé par le pôle construction.