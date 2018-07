CFE et Cofinimmo décrochent le contrat de NEO 2

Suite à la mise en concurrence via la procédure de dialogue compétitif - inédite en Belgique pour un projet d’une telle ampleur, le conseil d’administration de NEO Scrl, qui rassemble Ville et Région, a attribué ce jeudi le marché public relatif au deuxième volet (NEO 2) du projet de nouveau morceau de Ville sur le plateau du Heysel . La Construction du Centre international de conventions et de l’hôtel annexé (y compris l’exploitation de ce dernier) a été confiée au consortium formé par les sociétés CFE/Cofinimmo/Ateliers Jean Nouvel (associé à MDW Architecture) , qui l’emporte au détriment de l’autre consortium réunissant l'armada belge composée de CIT Blaton, De Nul, Louis de Waele et Willemen General Contractor, associée au bureau d’architecture danois Henning Larsen.

Selon une source proche du dossier, le consortium vainqueur a vraiment été capable de faire la différence en "carénant un avion de chasse, d’une efficacité qui sera redoutable pour remplir les fonctions qui sera les siennes". Audace architecturale et capacité à réinventer les lieux de conventions en vue de répondre aux besoins présents - et surtout futurs des congressistes – sont au final au rendez-vous "et permettront d’inscrire rapidement Bruxelles sur la carte internationale", insistent les maîtres d’ouvrage publics, qui avaient, en cours de procédure, revu passablement la donne en matière de logistique et de frêt. Une conférence de presse est prévue en septembre. On y évoquera sans doute, outre les contours du projet lauréat, les recours qui ne manqueront pas de fuser dans les mois prochains vu l'ampleur du projet, sa situation géographique politiquement sensible et les budgets engagés. On parle en effet d'une enveloppe supérieure à 300 millions d'euros, dont la moitié devrait être financée par la Ville et la Région et l'autre moitié rétrocédée aux maîtres d'ouvrage de l'ensemble du projet de réhabilitation phasé sur base des charges liées au développement - très lucratif - du projet NEO1 attribué au consortium mené par Unibail-Rodamco.