CP Invest, le concurrent d'Aedifica, met un pied en Espagne...

En plus de la Belgique et des Pays-Bas, Care Property Invest (CP Invest) s'étend désormais dans un troisième pays, l'Espagne, qui recèle un beau potentiel dans le segment des maisons de repos à en croire les analystes.

Deux sociétés immobilières cotées à Bruxelles sont entièrement focalisées sur les logements pour seniors. Il y a le poids lourd Aedifica qui pèse 2,7 milliards d’euros en bourse et mène son expansion géographique tambour battant avec une présence au Royaume-Uni, en Allemagne et en Scandinavie en plus de la Belgique et des Pays-Bas.

Plus discrète et de taille plus modeste avec une capitalisation boursière de 631 millions d’euros, Care Property Invest (CP Invest) -l’ex-Serviflats Invest qui fut lancée à l’initiative du gouvernement flamand- n’en est pas moins active.

Potentiel de l'Espagne

Comme le prouve l’annonce de son premier investissement en Espagne. Il prend la forme de l'achat d’un terrain dans la périphérie de Madrid sur lequel sera construit, à partir du deuxième trimestre 2021, un centre de soins et de logement offrant une capacité totale de 148 chambres. La valeur d’investissement de ce projet s’élève à environ 12 millions d’euros. Cela reste symbolique, à ce stade, mais le marché a apprécié ce choix stratégique, l’action progressant de 2% en matinée.

12 millions euros CP Invest va investir 12 millions d'euros environ dans son premier projet en Espagne.

Wido Jongman et Joachim Vansanten de KBC Securities ("acheter"; 36 euros) soulignent le manque d’infrastructures d’accueil pour les personnes âgées dans ce pays. Ils le chiffrent à 100.000 unités mais en 2030 et 2050, respectivement, il faudra en construire 200.000 et 400.000 de plus pour faire face à la demande. "A côté de cela, ajoutent-il, il existe une tendance à l’urbanisation en Espagne qui rendra attrayant d’investir dans les actifs autour des villes comme le projet annoncé par CP Invest".

Caractère défensif

Plus globalement, les analystes se montrent positifs pour les groupes immobiliers de santé et considèrent les actifs dans lesquels ils investissent comme essentiels. "Nous voyons une croissance de la demande à long terme pour ces actifs." Ils mettent en avant le caractère défensif des revenus locatifs de CP Invest dans la mesure où pour 50% ils sont tirés d’organisations (semi) gouvernementales belges et de locataires à but non lucratif.

"Nous voyons une croissance de la demande à long terme pour les actifs de l'immobilier de santé." Wido Jongman, Joachim Vansanten KBC Securities