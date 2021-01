Casa revend son QG européen à Olen

Début 2020 déjà, la famille néerlandaise Blokker, propriétaire de CASA depuis 198 8 via sa holding, avait injecté 69,5 millions d'euros via la conversion de créances en capital. Cela faisait en effet cinq ans déjà que l’enseigne d’articles de ménage et de décoration intérieure était dans le rouge. Et la pandémie qui prolonge ses effets dans les rues et centres commerciaux n’a arrangé depuis ni les affaires de la famille Blokker ni celles de la marque au carré vert pomme, dont le premier magasin a ouvert ses portes en voici 45 ans déjà dans le centre commercial ottintois du Douaire .

Bâtiment récent idéalement situé

De niveau A (top du classement logistique), le bâtiment logistique racheté par CBRE Global Investors est entièrement occupé par la chaîne belge de produits d’intérieur, à laquelle il sert depuis 2017 de siège social et de centre de distribution européen pour fournir 500 magasins dans 8 pays. Il comprend 49.776 m² d’entrepôt, 6.609 m² de mezzanine et 4.969 m² de bureaux et est idéalement situé le long de l’autoroute E313 entre Anvers et Liège, non loin du centre de distribution européen de plusieurs grandes marques internationales, dont Nike. Selon nos informations, CASA International restera locataire de l'ensemble du complexe via un processus de "sale & leaseback".