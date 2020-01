Cette SIR a triplé de valeur en cinq ans et poursuit sa croissance

Tout comme Aedifica , mais dans un autre secteur, celui de la logistique, la société immobilière WDP a le vent en poupe. L’an dernier, son action a grimpé de 41% et cette SIR est désormais valorisée en bourse autour de 4,4 milliards d’euros . En l’espace de cinq ans, elle a presque triplé de valeur.

Et aujourd’hui encore, l’action, qui a récemment été divisée par sept, a atteint un nouveau record à 25,7 euros (+3,1%) dans la foulée de la publication de ses résultats annuels. Ces derniers ont fait apparaître un résultat sous-jacent (résultat EPRA) de 0,93 euro par action en hausse de 8% , le dividende de 74 centimes affichant une progression similaire .

Dans le même temps, son endettement passait d’une année à l’autre de 51,8% à 46,7% . L’an dernier, la SIR a renforcé son capital à hauteur de 285 millions d’euros, notamment via une augmentation de capital. Pour 2020, WDP vise une nouvelle croissance de son coupon de 8% à 80 centimes.

Prévision relevée

WDP affiche une position solide sur son marché principal, une expérience éprouvée et un bilan sain.

On peut encore souligner deux éléments. Un, WDP s’est engagée, en 2019, à hauteur de 550 millions d’euros pour de nouveaux investissements . Rappelons que, début 2019, elle a lancé un plan stratégie à 5 ans visant à atteindre une valeur de portefeuille de 5 milliards d'euros. Deux, la SIR a relevé sa prévision de résultat EPRA par action de 2023 de 1,15 euro à au moins 1,15 euro.

"WDP affiche une position solide sur son marché principal, une expérience éprouvée et un bilan sain", constatent les analystes de KBC Securities. "Nous pensons que la stratégie a du sens dans la mesure où nous voyons un support important pour la croissance dans le marché de la logistique". Ils maintiennent toutefois leur recommandation à "conserver" et leur objectif de cours à 24 euros car, à leurs yeux, l’action est, pour le moment, correctement valorisée.

Degroof Petercam change d'avis

Chez Degroof Petercam, par contre, on a décidé de passer à "conserver" sur le titre, contre un conseil à "réduire" auparavant. Le "target" passe de 19,57 euros à 24,5 euros. "WDP a publié un ensemble de résultats encourageants mettant en évidence la bonne dynamique des immeubles logistiques mais aussi une mise en œuvre impeccable du plan stratégique", estime Amal Aboulkhouatem. Bien que l’action se traite à des multiples élevés, il justifie son changement d’opinion et d’objectif de cours par les perspectives de croissance et le potentiel de hausse de la valeur d’actif net.