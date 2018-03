Chambre avec vue sur canal, quai Beco et passerelle

Le projet résidentiel Riva, porté par Extensa et dessiné par Achitectesassoc. sort actuellement de terre face à Tour & Taxis. En quatre mois, 50% des 139 appartements ont été réservés sur plan. Le tout sera livré début 2020. En même temps que la passerelle Picard qui traversera le futur quartier neuf.

Le projet est né en lieu et place de l’ancien tri postal (entrepôts) de Bruxelles-Nord, dont les fonciers en bord de canal ont été revendus à la découpe voici plusieurs années déjà par bpost. Suite au concours sur l'îlot voisin – celui dénommé Canal Wharf et porté par AG Real Estate, lui aussi actuellement en cours –, architectesassoc. prend contact avec Extensa en 2014 pour proposer au promoteur une esquisse sur le terrain limitrophe qu'il possède et veut développer le long du Quai des Péniches, juste en face de l’Entrepôt Royal.

Vue en plein écran ©architectesassoc.

Suite à cette rencontre naît un dialogue élargi avec l'équipe du Bouwmeester (BMA), Kristiaan Borret, très alerté alors par tout ce qui bouge autour du canal. "En Chambre de Qualité, cette structure mise en place par le Bouwmeester pour discuter du projet en cercle élargi au-delà du maître d'ouvrage et de l'architecte, on a fait évoluer notamment les abords, les espaces communs et la hauteur des vitrines commerciales du rez. Quand on sait réellement partager les avis, écouter et en tirer le meilleur, c'est une réelle plus-value", insiste Sabine Leribaux (Architectesassoc.). Cette Chambre réunit comme membres permanents le Cabinet Régional de l’Aménagement du Territoire, la Direction de l’Urbanisme, les responsables de la commune concernée, et le Bouwmeester-Maître Architecte (bMa).

Vue en plein écran ©architectesassoc.

Le partage d'idées qui en a découlé a abouti à la conception de l’ensemble présenté ce mercredi. Au-delà des trois blocs d'appartements surplombant 1.000 mètres carrés de rez commerciaux, Riva joue un rôle essentiel par le lien direct et doux qu’il créera entre le futur quartier résidentiel et Tour & Taxis en intégrant la Passerelle Picard en son sein. Au-delà de l’aspect purement fonctionnel de cet ouvrage de génie civil reliant le Quartier Nord à l’Avenue du Port et le futur Parc Beco, architectesassoc. a su tirer parti de sa présence en lui donnant une fonction structurante dans le projet. Dès la fin conjointe du chantier de la passerelle et de Riva, au printemps 2020, la passerelle Picard, dont l'assise est située au milieu du futur quartier et dont les piliers sont ancrés dans la dalle des parkings, sera une réelle plus-value en termes d'espace public, tout s'organisant autour de cette colonne vertébrale diagonale.

Vue en plein écran ©architectesassoc.

139 logements de tous types

Décliné sur un total de 15.000 m² posés sur un parking souterrain, Riva propose 139 logements de tous types - 1,2,3 chambres, studios et penthouses - avec vues sur bassin et canal. Les architectes, les équipes de Sabine Leribaux et Marc Lacour, se sont intégrés au maximum dans le contexte existant et ont dessiné des façades en pierre calcaire discrètes et légères. Avec le jeu des terrasses en quinconce et des hauteurs décalées, elles renforcent les volumes taillés des bâtiments. Le bois est omniprésent dans le projet. On le retrouvera dans l’abri vélos conçu comme aire de rencontre entre voisins.

Vue en plein écran ©architectesassoc.

Le démarrage des travaux en octobre 2017 concorde avec celui de l’exécution des ouvrages destinés à accueillir la future Passerelle Picard développée par Beliris, et dont l’assise est située au milieu du site de iva. Pour mémoire, la passerelle reliera le site de Tour et Taxis au quartier Nord. Tout ceci confirme l’importance du projet Riva qui consacre le rattachement interquartier attendu depuis des décennies. C’est donc la couture d’une partie de ville habitée qui se joue en ce moment.