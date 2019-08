Chez Banimmo, la transition n'en finit pas

Après avoir frôlé la banqueroute, la société, dont l’action avait atteint un plancher de 3 euros après une longue descente aux enfers , a changé d’actionnaire principal. Au terme d’une OPA amicale, Patronale Life a repris les parts historiques d’Affine et acquis 60,13% des actions. Le free float (actions sur le marché libre coté) atteint 34,42%. Mais les achats et ventes, vu le cours, sont réduits à leur plus simple expression.

Trois projets sont listés: le North Plaza 9 dans le quartier Nord de Bruxelles, le nouveau centre d’activités d’ING à Louvain-la-Neuve et un nouveau complexe de bureaux sur le site The Loop à Gand. Côté rentrées, le bilan affiche de maigres revenus locatifs stabilisés à 1,8 million d’euros et un portefeuille immobilier valorisé à 129,42 millions d’euros sur un total de bilan de 140 millions. Le résultat net consolidé laisse apparaître une nouvelle perte de 3,14 millions d’euros. Le résultat net attendu sur l’année n’est guère plus fringant, avec une perte prévue de 3,3 millions.