Chiffre d'affaires en forte hausse l'an dernier pour Matexi

Matexi, leader belge sur le marché du développement de nouveaux quartiers résidentiels, augmente encore d’un cran sa force de frappe, avec un chiffre d’affaires 2018 en hausse de 14% et un total de 1.559 habitations neuves livrées l’an dernier.

Matexi, entreprise basée à Waregem, a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires record proche des 400 millions d’euros (398). Fier de ce résultat inédit, Gaetan Hannecart, le CEO, n’a pas tardé à le faire savoir. Le promoteur immobilier, dont la carte de visite est aujourd’hui le développement de nouveaux quartiers et les reconversions urbaines de taille, avec des projets qui offrent une masse critique suffisante et un retour sur investissement important, a pu livrer durant les douze mois écoulés pas moins de 886 appartements et 673 maisons individuelles. Ce qui représente une croissance de 12,4%.