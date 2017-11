City Mall a lancé à Cannes la commercialisation de son projet verviétois

Au terme de plus de dix ans d’échecs successifs - d’abord pour Foruminvest puis pour Banimmo-Urbanove - et de spirale négative pour la ville, ce qui devait être la locomotive commerciale du centre de Verviers semble enfin à nouveau sur les rails. Patric Huon, le CEO de City Mall, et la bourgmestre locale Muriel Targnion étaient de concert cette semaine à Cannes, au Mapic, pour l’annoncer.