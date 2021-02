City Mall doit sécuriser 18 immeubles à Verviers

La requête en extrême urgence introduite par City Mall (Patric Huon) contre l’arrêté de police pris le 29 janvier 2021 par la bourgmestre de la ville de Verviers Muriel Targnion (PS) est rejetée . La société de promotion immobilière qui porte et reporte depuis près de 20 ans un projet de centre commercial en cœur urbain, pour lequel un permis unique a été délivré voici 7 ans déjà , s’était également engagée, dans le périmètre du même permis, à réhabiliter un pan décrépit de la rue Spintay voisine.

Or, de report en report de l’exécution du chantier principal, la zone d’habitat connexe, propriété de City Mall et de la Ville de Verviers, est aujourd’hui devenue un chancre urbain à tout vent. Le promoteur immobilier doit donc obtempérer et démolir les 18 immeubles qui menacent la sécurité des riverains - tout en sauvegardant la valeur patrimoniale des façades, comme l’exige le permis.