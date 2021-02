Claeys & Engels opte pour les murs rénovés de l’ex-Royale belge

Le cabinet d'avocats Claeys & Engels va installer ses bureaux bruxellois aux étages supérieurs de l'ex-Royale Belge, à Watermael-Boitsfort. Le bail locatif a été signé par l’entremise du conseil en immobilier Allten – et confirmé depuis au personnel – sur base d’un montant au mètre carré avoisinant 200 euros par an. Il porte sur une superficie confortable de 3.000 m2 et sur une durée de 9 ans. D’ici 2023, l’antenne bruxelloise du cabinet d’avocats spécialisé dans les matières ayant trait au capital humain, qui compte actuellement une centaine de personnes, déménagera du n°280 du même boulevard (propriété de Cofinimmo) pour rejoindre au cœur du parc Seny le 8e étage du complexe alors reconverti et mixte. Elle aura alors comme vosine la banque privée Puilaetco, qui a annoncé fin janvier son déménagement au Souverain 25.