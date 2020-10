Climatisation et chauffage soupçonnés de véhiculer le virus

Dans certains nouveaux projets, des systèmes plus efficaces contre la propagation des virus ont déjà été installés et certifiés. Ici, le Manhattan Center, place Rogier.

Plusieurs sociétés commencent à s'intéresser de très près à l'aération de leurs bureaux par les systèmes CVC (chauffage/ventilation/climatisation), les plus usités à l’heure actuelle. Selon certains spécialistes, ils sont un vecteur de propagation du virus sur le lieu de travail.

Certains spécialistes tirent la sonnette d'alarme: la plupart des systèmes de chauffage de type CVC (chauffage/ventilation/climatisation) qui équipent aujourd'hui les immeubles de bureaux, les entreprises, mais aussi les écoles, les entrepôts ou les salles de concert ne permettent pas de faire barrage aux virus. Pire: ils pourraient contribuer à leur propagation à grande échelle si on n'y prend garde.

Des systèmes "virus safe" certifiés par un contrôleur extérieur.

Plusieurs développeurs de nouveaux immeubles anticipent d'ailleurs déjà ce nouvel écueil de taille en prévoyant dans leurs nouvelles installations des systèmes "virus safe", certifiés par un contrôleur extérieur. C'est le cas, par exemple, de la société Victory advisors limited, qui achève pour l’instant les travaux de rénovation lourde du Manhattan Center, où deux gros bureaux d’avocats – Covington & Burling et Baker Mc Kenzie – ont déjà rouvert leurs portes sur trois étages. L'argument fonctionnerait d'ailleurs très bien pour l’instant auprès des sociétés à la recherche d'espaces rassurants pour le personnel obligé de reprendre partiellement le chemin du bureau.

Propriétaires avertis

Chez AG real estate, qui gère des millions de mètres carrés chauffés et refroidis par ce type de ventilation, on reconnaît que la préoccupation gagne du terrain chez les locataires. "On nous demande de faire sans tarder le nécessaire pour garantir que le système de ventilation n’est pas vecteur de propagation du virus. La solution la plus simple est de stopper tout recyclage de l’air ambiant, notamment dans les parkings, mais c'est directement au détriment de la consommation du bâtiment en énergie et cela a un coût financier et environnemental", confie Aurel Gavriloaia, à la tête du département Développement.

Vue en plein écran Les problèmes de ventilation sont tout particulièrement sensibles dans les espaces communs, petits ou grands. L'aération naturelle y est de plus en plus une alternative recherchée. ©Milan Hofmans

Du côté des firmes spécialisées, on ne nie donc plus le problème, constaté sur les installations de plusieurs entreprises au cours du mois dernier. Selon la société Vinçotte, leader du marché belge dans le secteur des tests, inspections et certifications, si les entreprises veulent garantir la santé de leurs collaborateurs, il convient d'analyser les zones vulnérables sur le lieu de travail et de procéder sans tarder à des ajustements – légers ou lourds – des systèmes existants pour contrecarrer la propagation des virus.

Quel est le problème technique à résoudre?

"La plupart des systèmes CVC qui réutilisent l'air intérieur du bâtiment, déjà refroidi ou chauffé pour limiter les déperditions en énergie, peuvent faciliter la propagation d'un virus en suspension dans l'air, des parkings aux étages supérieurs d'un immeuble. Mais la mise à l'arrêt des installations est souvent exclue, car elle aurait, surtout en hiver, une incidence négative sur la santé du personnel, son confort et la circulation d'air frais", explique Nico Seymus, corporate consultancy manager chez Vinçotte.

Zones sensibles

Actuellement, les entreprises et les propriétaires d'immeubles ne sont tenus de faire inspecter leurs installations CVC que pour prévenir les fuites et s'assurer de leur efficacité énergétique. L'aspect sanitaire n’est pas (encore) pris en compte. Mais la donne est en passe de changer, sous la pression des responsables santé internes et du personnel, de plus en plus sensibilisés au problème. Sur base des recherches et avis scientifiques actuels, les sociétés d'inspection comme Vinçotte mettent donc au point des méthodes permettant de localiser et corriger les risques identifiés. "Les emplacements où l'air pénètre dans le système ou en est rejeté sont une source de risque. La plupart des systèmes sont dotés de filtres qui récupèrent les particules de poussière et les bactéries, mais sont insuffisants pour arrêter un virus. L’installation de filtres adaptés aux emplacements adéquats ou le recours aux rayonnements UV sont deux solutions récurrentes", détaille Nico Seymus.

"Les emplacements où l'air pénètre dans le système ou en est rejeté sont une source de risque." Nico Seymus Corporate consultancy manager chez Vinçotte

D’une pierre deux coups

Selon ce dernier, la bonne nouvelle est que cette adaptation des systèmes de climatisation pourrait dépasser la seule lutte contre le coronavirus et protéger les occupants contre la propagation d'autres virus transmis par aérosols, comme la grippe hivernale annuelle, le syndrome des bâtiments malsains et d'éventuels nouveaux virus dans l'avenir. Il s'agira alors d’un investissement à amortir sur le long terme.

Vue en plein écran Comme pour les appartements, les terrasses ont le vent en poupe dans les immeubles de bureaux. ©Dieter Telemans

Vue en plein écran Dans certains nouveaux projets, des systèmes plus efficaces contre la propagation des virus ont déjà été installés et certifiés. Ici, le Manhattan Center, place Rogier. ©Milan Hofmans