Cofinimmo ajoute le Royaume-Uni à son portefeuille

La société immobilière réglementée Cofinimmo annonce une triple acquisition dans les soins de santé au Royaume-Uni pour plus de 66 millions d'euros.

Cofinimmo fait son entrée dans le marché anglais. La SIR annonce l' acquisition, au Royaume-Uni, de trois maisons de repos et de soins , soit quelque 200 lits. Montant de l'opération: quelque 57 millions de livres ( 66,5 millions d'euros ).

Les trois sites acquis par Cofinimmo ont été construits entre 2016 et 2018. Ils se situent dans les régions est et sud-est de l’Angleterre.

Un marché fragmenté

Le Royaume-Uni possède l'un des plus grands réseaux de maisons de repos et de soins en Europe, même si le marché reste très fragmenté. Plus des trois quarts des lits disponibles le sont dans des immeubles qui n'ont pas été construits à des fins de soins de santé.