Cofinimmo boucle la vente de l'ex-siège d'Axa et de la Royale Belge

Pour rappel, le principal complexe immobilier concerné par cette vente de taille, le Souverain 25 (57.000 m²), est un immense ensemble monofonctionnel aux vitres cuivrées et à l’ossature d’acier corten. Il a défrayé la chronique ces deux dernières années car il avait été sélectionné, au terme d’une longue et discrète procédure, pour accueillir la future ambassade des Etats-Unis ... avant d’être inscrit par le gouvernement de la Région bruxelloise sur sa liste de sauvegarde, sans toutefois être classé. Si cette inscription obligeait au maintien de l’apparence externe et du volume global, très intéressant, elle laissait au nouvel acquéreur davantage de latitudes dans sa rénovation, sans doute lourde. On ajoutera que le parc à l’entour, jouxtant une zone Natura 2000, est également protégé.

Un appel à candidature

Après l'abandon des tractations avec l'ambassade US, cela n’a pas empêché Cofinimmo de lancer - avant même de céder le bien et sous la supervision des services du maître architecte bruxellois - un appel à candidature pour la conception d’un projet de reconversion mixte. Dans cet appel à marché, il est stipulé que le futur complexe doit être capable d’accueillir une variété de fonctions et de devenir "un lieu où il sera possible de travailler mais également de vivre et de se divertir". Celui-ci a été clôturé le 7 novembre dernier. Avec succès puisque plus de 50 équipes y ont répondu. Le chantier global est estimé à plus de 40 millions d’euros.