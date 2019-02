Cofinimmo clôture 2018 sur des résultats solides

La SIR Cofinimmo a publié ses résultats pour l'année 2018. Ils sont meilleurs que l'exercice précédent et supérieurs à ses prévisions. Le résultat net s'élève à 146 millions d'euros (soit 6,58 euros par action), contre 137 millions d'euros au 31 décembre 2017. Le résultat net des activités clés s'élève à 145 millions d'euros contre 139 millions d'euros un an plus tôt.

A périmètre constant, les revenus locatifs bruts sont en hausse de 1,5% sur les 12 derniers mois tout comme le taux d’occupation à 95,8% contre 94,6% au 31 décembre 2017, en progression dans tous les secteurs.

Le ratio d'endettement est quant à lui en très légère baisse, à 43% contre 43,8% au 31 décembre 2017.