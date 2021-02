Cofinimmo garde plus que jamais l’immobilier de santé en point de mire

Avec un résultat net des activités clés - part du groupe de 181 millions d’euros (6,8 euros par actions), en hausse de 9% , on ne peut pas dire que Cofinimmo ait subi le confinement de plein fouet, comme certaines autres sociétés immobilières réglementées (SIR) ont dû le faire et même si Pubstone (cafés/horeca) représente encore 9% de la juste valeur de son portefeuille. Le dividende brut pour l’exercice 2020, confirmé à 5,8 euros par action , est même en hausse.

Et les actifs en portefeuille, toujours occupés à 97,4% et affichant des revenus locatifs, eux aussi, haussiers de 8,5%, dépassent désormais les 5 milliards d’euros de valorisation. Voilà pour les grandes lignes du bilan financier.

Immobilier de santé: la barre vers les 60 rugissants

Or, les investisseurs les plus avertis auront déjà relevé qu’à partir du plancher de 60%, ils auront droit à un précompte mobilier réduit à 15% , à l’instar des actionnaires d’autres SIR belges dédiées comme Care Property Invest ou Aedifica . Il ne fait donc aucun doute que le cap fatidique sera franchi avant l’été. Les disponibilités sur les lignes de crédit confirmées à hauteur de 532 millions d’euros le permettent largement. Le ratio d’endettement de 46% également. "Les projets de développement en cours représentent une enveloppe de près de 450 millions d’euros à réaliser d’ici à 2023", précise d’ailleurs Jean-Pierre Hanin, le CEO.

Hors Belgique

Une autre tendance de fonds suivie par Cofinimmo est le renforcement de ses investissements hors frontières nationales sur son nouveau segment de prédilection. Ainsi, la SIR vient-elle coup-sur-coup de réaliser ses premières acquisitions en Finlande et en Irlande . Mais les acquisitions réalisées l’an dernier ont également ciblé de concert et à répétition la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Espagne… et la Belgique.

Le portefeuille belge pèse d’ailleurs encore 66% de la juste valeur totale du portefeuille actuel. Mais si la plus importante SIR belge en capitalisation reste active sur le segment du bureau au centre de Bruxelles, où elle vient d’investir quelque 140 millions d’euros dans deux immeubles, il faut bien dire que quelques prises de position peu porteuses dans son pré carré historique (Souverain 25 et NEO 2) lui font regarder ailleurs. Et penser différemment la structuration de son portefeuille de bureaux à l’avenir: début février de cette année, elle a ainsi lancé la filialisation de celui-ci en vue de se donner l’option d’ouvrir, le moment venu, le capital de cette filiale dédiée au bureau à de futurs investisseurs qui bénéficieraient dès lors de sa plateforme de gestion et d’investissement expérimentée tout en permettant au groupe de recycler une partie du capital investi dans ce portefeuille.