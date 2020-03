Cofinimmo rachète l'immeuble Trône 100 à la paire Equilis/Mulliez

Duodev, une société immobilière commune aux familles Mestdagh et Mulliez (Auchan), avait conclu fin 2018 le rachat de ce bâtiment de bureaux obsolète, à réhabiliter mais bénéficiant d’un emplacement idéal, à l’angle de la rue du Trône avec celle d’Idalie, non loin du Parlement européen et de la Gare du Luxembourg. L’actif avait été placé dans la société commune XL Trône Equilis, qui vient d’entre dans le portefeuille bruxellois de Cofinimmo.