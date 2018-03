Cofinimmo s'est trouvé un nouveau CEO... chez Aedifica

Cofinimmo a trouvé son chef financier chez son voisin et concurrent Aedifica.

Depuis plus de deux mois déjà, suite à la démission de Jérôme Descamps, la société immobilière réglementée (SIR) Cofinimmo se cherchait activement un nouveau chef financier (CFO). On a appris hier soir, après la clôture de la Bourse, qu'elle l'avait trouvé... chez son voisin et concurrent Aedifica.