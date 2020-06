Cofinimmo suspendue après le rachat de six sites de santé

Cofinimmo signale qu’elle a signé aujourd’hui un accord concernant l’acquisition de six sites de santé en Belgique par apports en nature des actions de six sociétés. La valeur conventionnelle des actifs s’élève à environ 105 millions d’euros. Au total, les sites offrent ensemble une superficie hors-sol de plus de 38.000 m² et ont une capacité de 562 lits. Ils sont répartis en Flandre.