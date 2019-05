Cofinimmo vend l'immeuble de bureaux Colonel Bourg

Le montant de la transaction dépasse 3 millions d’euros et est supérieur à la dernière juste valeur de l’actif en portefeuille. L’acte notarié sera signé au plus tard en septembre 2019. Le bâtiment définitivement cédé à l'automne prochain sera redéveloppé par Revive en logements. Il offre plus de 2.600 m² d’espaces de bureaux partiellement inoccupés.