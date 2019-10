Cohabs lève 15 millions d'euros pour ses collocations branchées

Cohabs s’installe à New York

"500 m² à Brooklyn, ce n’est pas pour l’esbroufe. C’est parce que c’est le marché le plus rentable pour nous. Tout est calculé." New York, les frères Dauber et leurs associés en rêvaient. Mais pas pour le nom ronflant à apposer sous leur logo. Ils ont fait leurs calculs et analysé 300 villes par critères de rentabilité. "Aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est New York qui s’avère être selon notre business la ville avec le meilleur potentiel". Cohabs va y ouvrir 14 chambres et y installer ses bureaux avant de prévoir les investissements suivants. La maison sera opérationnelle au printemps 2020 et ne devrait pas être la dernière acquisition de Cohabs outre-Atlantique.

La start-up a engagé un "Head of Operation" sur place pour initier le développement de la structure locale. L’acquisition de cette maison n’est pas un test. Cohabs a bel et bien l’intention de s’implanter sur le marché new-yorkais et surtout dans ses quartiers chics et branchés. La cible? Une population d’expatriés qui voudra retrouver des colocataires parlant sa langue.