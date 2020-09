Colive signe un deal à 30 millions pour financer sa croissance

Le coliving est en plein boom. Cette tendance d’habitat en colocation prisée par les jeunes actifs est en pleine croissance et les entreprises qui occupent ce secteur aussi. Il y a quelques jours, Cohabs affirmait ses ambitions et aujourd’hui c’est Colive, l’un des autres acteurs principaux en Belgique, qui sort du bois. "Nous venons de signer un partenariat stratégique et financier avec un grand institutionnel", nous annonce Nils Bokanowski, cofondateur de la start-up. Le partenariat en question porte sur des promesses d’achat à hauteur de 30 millions d’euros. La jeune start-up fondée en 2018 devrait pouvoir acheter une dizaine de biens dans les 24 prochains mois grâce aux fonds débloqués par un acteur institutionnel qui refuse d'apparaître publiquement. Selon nos informations, il s’agit de Securex. Le spécialiste RH aurait même pris une participation minoritaire dans la start-up via sa division "Securex Vie".

Louer pour débuter, acheter pour pérenniser

Dans le business du coliving, plusieurs modèles s’affrontent. Le but du jeu est d’avoir un maximum de chambres, mais les moyens pour y arriver diffèrent. Certains achètent tous leurs biens avant de les rénover pour posséder du foncier et avoir une valorisation plus importante, d’autres choisissent de louer et ensuite sous-louer pour s’assurer une croissance plus rapide. Colive faisait jusqu’il y a peu partie de la deuxième catégorie, mais change de stratégie. "Nous voulons maintenant un mix plus équilibré entre la location et l'achat pour garantir à la fois la croissance et pérenniser notre activité." Le soutien financier de Securex va être déterminant dans cette nouvelle stratégie car elle demande des fonds très importants et déblocables rapidement. "Quand nous avons la possibilité de nous emparer d’une maison, il faut pouvoir réagir très vite." La start-up bruxelloise veut donc assurer ses arrières pour mieux s’attaquer à d’autres marchés. "A Lisbonne par exemple, nous allons commencer par louer pour nous installer sur le marché et ensuite le consolider en achetant des biens."