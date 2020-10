Comment les avocats envisagent leurs bureaux après le Covid

À Bruxelles, comme ailleurs, les cabinets d’avocats donnent souvent le ton sur le marché du bureau. Une récente étude internationale confirme que la donne est en train de changer. Profondément. Et sans doute durablement.

Cela se confirme un peu partout sur les marchés immobiliers les plus réactifs: la crise sanitaire qui se prolonge est en train de susciter des changements de fond dans la manière de travailler. Au bureau, la vie d’avant est partiellement remise en question à l’étage des décideurs. Une récente étude menée par le conseil international en immobilier CBRE auprès de 23 cabinets d’avocats internationaux – dont 5 présents à Bruxelles - cerne enfin, chiffres à l’appui, cette (r)évolution dont tout le monde parle à un café du commerce devenu virtuel.

Bouclée il y a quelques jours à peine, cette analyse fouillée donne la température pour les autres secteurs de services qui ont encore les moyens de mettre le prix et l’assistance juridique pour changer rapidement la donne en matière d’adaptation de leur espace de travail.

Les résultats chiffrés engrangés, que nous avons pu analyser, sont sans appel: la récente crise sanitaire a provoqué une évolution sans doute durable, qui va directement influencer la manière de concevoir la vie au bureau – et donc les projets immobiliers en cours – dans les principales métropoles européennes. La tendance de fond est telle, du côté des occupants, que l’offre n’a guère le choix: elle devra rapidement s’adapter pour répondre à cette demande de plus en plus précise. Mais quelle est-elle exactement?

Réouverture très partielle des bureaux

63% des cabinets d’avocats interrogés affirment n’avoir que partiellement rouvert leurs bureaux en présentiel depuis les mesures de confinement de ce printemps. Et même si ceux-ci sont parfois totalement rouverts, ils sont rarement fréquentés pour l’instant par plus de la moitié du personnel.

Interrogés sur leur manière de vivre leur espace de travail d’ici deux ans, la majorité des avocats confirme le voir réduit de 10 à 20%. Parallèlement, ils sont près de 80% à accepter ou à envisager d’un très bon œil le télétravail comme nouvelle norme.

Une minorité du personnel (5%) est encore rétive au travail à domicile. Quant à la fréquence de celui-ci, la majorité des sondés est prête à télétravailler deux jours par semaine (55%), voire trois (18%); mais le quart préfère pour l’instant se limiter à un jour de télétravail.

"Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que 70% des sondés sentent déjà leurs clients prêts à accepter sans problème ce nouveau mode de fonctionnement professionnel. Ceci conforte l’avis de la majorité des professionnels quant au fait que cette tendance n’est pas limitée aux bureaux d’avocats", précise Michael Taelman, responsable du département Occupants chez CBRE.

Des espaces de travail à adapter d’urgence

Interrogés sur ce qui doit changer entre l’avant et l’après-confinement, les bureaux d’avocats pointent massivement (+de 80%) en premier lieu la flexibilité et la connectivité adaptées des espaces et des outils de travail. En troisième lieu vient la nécessaire collaboration avec les autres services de première ligne, juste avant l’attention renforcée à tout ce qui est d’ordre sanitaire dans les espaces de travail en présentiel: qualité de l’air, éclairage naturel, etc.

"La nécessité de rencontrer le client en présentiel n’est plus perçue comme une priorité par la majorité des personnes sondées à l’heure actuelle. Par contre, la logistique interne en termes de matériel, de réservation à la carte d’espaces de réunion, ou encore la sécurité sanitaire incluant le contrôle régulier et transparent de la qualité de l’air ou même de la température corporelle de tous les visiteurs est intensément souhaitée par plus de la moitié du personnel", détaille Michael Taelman.

"Peu d’employés remettent en question la localisation de leurs bureaux fixes dans les centres urbains." Michael Taelman Responsable du département Occupants chez CBRE

Une stratégie immobilière revue et corrigée

Si le travail à domicile ou à distance constitue pour la quasi-totalité des personnes interrogées une réalité incontournable, celles-ci attendent de la part de leur employeur un investissement conséquent qui l’implémente rapidement dans les meilleures conditions possibles. Dans pas mal de cas, c’est l’empirisme, voire le bricolage, qui ont jusqu’ici prévalu, au grand dam des principaux intéressés.

70% des personnes concernées pointent également la nécessité de couvrir correctement les amortissements financiers de ce travail à distance ou à domicile. Vient ensuite (60%) la préférence renforcée pour des lieux de travail où le bien-être et le respect de l’environnement sont clairement certifiés. "Par contre, peu d’employés remettent en question la localisation de leurs bureaux fixes dans les centres urbains", indique encore Michael Taelman.

Flexibilité à tous les étages

Quand on demande aux avocats de dessiner plus précisément leur bureau de demain, la grande majorité de ceux-ci le veulent avant tout flexible, adapté à la situation de travail programmée et confortable. La moitié accepte encore sans ciller le bureau non personnalisé, mais demande davantage d’espace pour recevoir le client en présentiel. Si les espaces événementiels sont revus à la baisse par une majorité des sondés, ceux-ci restent davantage partagés sur les contours futurs des espaces de restauration et de réunion de groupes plus importants.

