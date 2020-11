Concerts punk-rock maintenus sur le seuil de Tour & Taxis

Un accord entre la Ville de Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale, le Port de Bruxelles et la Société d’Aménagement Urbain (SAU) va permettre au Magasin 4 de trouver une implantation pérenne, non loin de son adresse actuelle.

Véritable institution de la scène alternative bruxelloise et de la musique punk-rock underground, le Magasin 4 s’installera à terme dans un nouveau bâtiment que la SAU (Société régionale d’aménagement urbain) va construire sur un terrain situé à l’angle de l’avenue du Port et de la rue de l’Entrepôt. Actuellement logée au 51B de la même avenue en bord de canal, là où est prévue prochainement la création d'un nouveau parc, l'équipe de Magasin 4, coutumière des déménagements, ne devra donc pas transporter trop loin son fouillis d'ici deux ans.

Cette fois, la relocalisation devrait être pérenne. En effet, l’accord conclu entre les partenaires publics prévoit une concession entre le Port et la Ville pour le terrain, le financement du bâtiment dans le cadre du Contrat de rénovation urbaine n°1 Citroën-Vergote et une convention entre la Ville et la SAU, qui sera maître d’ouvrage pour la construction de la nouvelle salle de concert.

Gilles Delforge, le directeur de la SAU, dit vouloir "très rapidement lancer la procédure pour désigner l’équipe d’architecture pluridisciplinaire chargée de la conception de ce bâtiment". La première étape sera le lancement d’un Appel à manifestations d'intérêt via les services du maître architecte bruxellois, Kristiaan Borret. Les candidatures doivent être rentrées avant le 23 novembre. 3 à 5 équipes retenues seront ensuite invitées à remettre une offre pour février prochain. La mission sera attribuée dès le printemps 2021.

A ce stade, la SAU dit rechercher une équipe pour une mission complète d’auteur de projet pour la conception et la réalisation de cet équipement comprenant une salle de concert, une salle de détente acoustique et des équipements ainsi que des locaux non-accessibles au public (arrière-scène, bar, stockage, chambres, bureaux…) et la conception des espaces extérieurs (logistique et parking pour bus, espace d’attente pour spectateurs, stationnement vélos). Le budget des travaux - conception comprise - avoisine 1 million d’euros HTVA.

"Il était impensable de se passer du Magasin 4, haut lieu de culture alternatif bruxellois." Philippe Close Bourgmestre de la Ville de Bruxelles

En attendant la construction du bâtiment, la Ville planche sur une solution transitoire. Selon le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, fan convaincu de concerts musclés, "Il était impensable de se passer du Magasin 4, haut lieu de culture alternatif bruxellois. Nous sommes donc heureux d’y être arrivés avec les partenaires pour assurer la continuité de ce lieu mythique", se réjouit Philippe Close.

Circularité, flexibilité, réversibilité

Vue en plein écran En bleu, l'emplacement de la future salle de concerts, au coeur du parc d'activités productif et industriel du Port de Bruxelles, à un bloc de Tour & Taxis. ©SAU

"Le défi sera d’insérer ce programme de salle de concert dans un contexte productif et industriel tout en offrant des conditions optimales pour les futurs artistes qui y seront accueillis", précise le maître architecte bruxellois, qui accompagnera le projet et assistera au comité d’avis pour l’attribution.

"Le défi sera d’insérer ce programme de salle de concert dans un contexte productif et industriel tout en offrant des conditions optimales pour les futurs artistes accueillis." Kristiaan Borret Maître architecte bruxellois