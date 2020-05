Coronavirus: les transactions immobilières en berne à la Côte

Presque toutes les communes côtières ont vu le nombre de transactions en hausse: Heist-aan-Zee (+22,7%), Coxyde (+18,2%), Blankenberge (+16,9%) et Zeebruges (+15%). Seules trois communes ont constaté un recul du nombre de transactions, à savoir Nieuport (-1,1%), Bredene (-1,0%) et Le Coq (-2,5%).

Effet Covid-19

Mais, pour 2020, les nouvelles sont moins bonnes. Le coronavirus a eu des conséquences importantes sur le nombre de transactions immobilières dans le pays et la Côte n'a pas été épargnée.

"Le nombre de transactions à la Côte a chuté de 32,8% au cours du premier mois de confinement. Une baisse comparable à celle observée au niveau national. Lors du deuxième mois de confinement, la baisse à la Côte était plus importante que dans le reste du pays : -28,5% à la Côte contre -18,1% au niveau national", confirme le notaire Bart van Opstal.

Si l'immobilier reprend bien, et ce, partout en Belgique, difficile de donner des perspectives claires, estime le notaire. "Depuis, nous avons remarqué que l'intérêt pour l'immobilier sur la Côte est à nouveau élevé. Il reste à voir s'il s'agit d'un rattrapage temporaire ou s’il s’agira d’une tendance à plus long terme. Il est difficile de faire des prévisions sur l'évolution du marché sur la Côte. Beaucoup dépendra de ce que feront les personnes intéressées par des secondes résidences: continueront-elles à acheter à l'étranger ou choisiront-elles la Côte belge encore plus qu'avant?"