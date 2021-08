Coup d'arrêt à la hausse de l'immobilier dans les vallées...

La tendance haussière de l'immobilier régional risque de s'enrayer dans la foulée des inondations. Dans les régions les plus touchées, certaines zones seront durablement impactées.

Dans son agence verviétoise, Yves-Christophe Raskin ne sait plus où donner de la tête. Entre le personnel absent et l'avalanche de mails et de coups de fil, c'est la surchauffe. "J'en suis à plus de 60 rendez-vous par semaine. Plus d'une centaine de mails encore en attente. Les gens deviennent agressifs tant ils sont dans l'urgence de trouver un nouveau logement", constate l'agent immobilier. "Mais on ne peut pas créer des logements de but en blanc. L'offre locative est ce qu'elle est et elle n'a pas augmenté depuis les inondations, alors que la demande a explosé..."

À court terme, les agences immobilières de la région de la Vesdre et de l'Ourthe se focalisent clairement sur le relogement des sinistrés. Dans les limites des biens disponibles. "Mais nous n'avons pas plus de biens en location que précédemment. L'été est déjà une période plutôt creuse. Et là, nous n'avons rien rentré de nouveau depuis quelques semaines. Les demandes se concentrent sur du court terme, le temps des réparations du logement principal. C'est difficile à défendre auprès des propriétaires qui auront le choix avec des baux de plus longue durée", estime Olivier de Bonhome, gérant de l'agence ERA de Beaufays, sur les hauteurs de Chaudfontaine.

Pas de flambée du locatif

Par contre, les avis sont unanimes, jusqu'ici on ne constate pas de flambée des prix locatifs sous l'effet de propriétaires qui profiteraient de cette brusque demande pour augmenter les loyers. "Les propriétaires sont généralement conciliants, même s'ils ne revoient pas fondamentalement les critères de choix du locataire: stabilité, solvabilité, durée du bail...", poursuit de Bonhome.

"On assiste déjà à quelques désengagements d'acheteurs qui cherchent à revenir sur le compromis signé pour un bien sinistré ou situé dans une zone potentiellement inondable." Olivier de Bonhome Agence ERA, Beaufays

À la vente par contre, le marché risque d'être gelé pendant un certain temps, estiment les experts. "On assiste déjà à quelques désengagements d'acheteurs qui cherchent à revenir sur le compromis signé pour un bien sinistré ou situé dans une zone potentiellement inondable", précise de Bonhome. Alors que la crise sanitaire avait eu un impact positif sur les biens "au vert", disposant d'un espace extérieur ou d'un balcon – de l'ordre de 15 à 20% d'augmentation sur les biens les plus qualitatifs –, cette catastrophe climatique marque un coup d'arrêt à cette croissance dans les régions sinistrées. "Le temps des réparations, au moins, tout va être à l'arrêt dans ces zones."

Effet psychologique

Pour combien de temps? Tout est une question de psychologie, analyse François Leroy, gérant de l'agence Century 21 Or Bleu à Verviers. "Les immeubles et les zones sinistrés resteront durablement impactés, même après la remise en état. On sait que c'est arrivé une fois et que cela peut se reproduire." Si, jusqu'ici, l'aléa d'inondation devait être signalé au candidat acheteur par l'agent immobilier ou le notaire, le critère était rarement rédhibitoire pour les acquéreurs, assure Leroy. "Certains candidats se rétractaient quand on leur signalait", signale de Bonhome. Les candidats acheteurs risquent de revoir ce critère à la hausse, avance-t-il, rendant plus difficile la vente des immeubles les plus proches des cours d'eau.

"Nous avons pas mal de contacts à la vente. Mais pour l'instant, nous conseillons de temporiser autant que possible." Quentin Delloye Agence Trevi Rasquain, Huy

Pour Quentin Delloye, responsable de l'agence Trevi Rasquain à Huy, le phénomène de la mi-juillet risque de déclencher un effet de "panique". "Nous avons pas mal de contacts à la vente. Mais pour l'instant, nous conseillons de temporiser autant que possible. Actuellement, les biens sinistrés ou en bord d'eau sont simplement invendables. Même s'il y aura toujours des opportunistes qui espèrent réaliser une opération intéressante", reconnaît-il.

Habitat modeste

Les zones inondées, particulièrement entre Verviers et Chaudfontaine, sont généralement plutôt à bas revenus avec un habitat urbain plutôt modeste. Les prix ne devraient donc pas évoluer favorablement avant plusieurs mois, analysent encore les experts. Au contraire des versants de vallée ou des plateaux, à l'habitat généralement plus haut de gamme. "Même si l'effet psychologique sera important pendant encore un certains temps. Beaufays n'a pas été touché par les intempéries, mais c'est quand même la commune de Chaudfontaine..."

"Les immeubles et les zones sinistrés resteront durablement impactés, même après la remise en état. On sait que c'est arrivé une fois et que cela peut se reproduire." François Leroy Agence Century 21 Or Bleu, Verviers

Les décisions urbanistiques que prendront les autorités communales et régionales pour l'avenir sur l'affectation des zones inondées seront aussi déterminantes. "S'il y a de nombreuses zones qui sont interdites à la reconstruction, cela risque de mettre la pression sur les autres quartiers. Les besoins de logements neufs sont là, il faudra donc créer de nouvelles zones d'habitat ailleurs", prévoit encore Delloye.