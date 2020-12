DKV rase ses murs rue Belliard

C’est le gestionnaire d’actifs allemand MEAG Munich Ergo qui pilote le projet pour DKV Belgium, le propriétaire des murs. Le permis est complet et à l’instruction. Et l’adjudication des travaux de démolition-reconstruction va bientôt débuter, pour une réception des travaux d’ici 2023.

Situé à l’angle des rues Belliard et Science, en plein quartier européen, l'immeuble de bureaux concerné, propriété de la compagnie d'assurances DKV (Groupe Munich RE), est adossé à celui de la Loterie Nationale. Actuellement occupé par l’ESA (Efta Surveillance Authority), il avait déjà fait l’objet voici trois ans d’une première demande de permis, refusée. La nouvelle demande vise à détruire le vieux bâtiment datant de 1959 en vue de le reconstruire sur 10 niveaux hors-sol et 5.900 mètres carrés. Introduite auprès de la Région bruxelloise depuis avril déjà, elle est actuellement à l’enquête publique jusqu’au 17 décembre.

"New way of working", vraiment?

Vue en plein écran La rotonde démodée actuelle laissera place à un espace ouvert sur un rez commercial. ©A2M Architectes

23 mois C'est la durée estimée du chantier de démolition-reconstruction de cet immeuble de bureaux obsolète, construit il y a plus de 60 ans déjà.

L’obtention des permis est prévue courant 2021. Le chantier de démolition devrait durer entre 4 et 5 mois. Celui de reconstruction est estimé à 18 mois au moins. Le bâtiment reconstruit sera bien sûr passif. Il intégrera au rez un espace horeca à double hauteur et du commerce (460 m²), deux petites terrasses (6e et 9e) et une toiture végétale.

D’ici deux ans au mieux, cette propriété de DKV (gérée par MEAG Munich Ergo) devrait devenir, selon ses concepteurs belges du bureau d’architecture A2M, une vitrine des "New ways of Working" (nouvelles façons de travailler). "Augmentation de la productivité et innovations technologiques ont conduit à une révolution dans l'organisation du travail", motivent les architectes.

Ca tombe bien, vu la conjoncture, révélatrice de pas mal de nouveaux modes de travail à intégrer dans les futurs projets qui se veulent flexibles et durables.

Vue en plein écran L'immeuble redessiné, vu depuis la rue Belliard. ©A2M Architectes