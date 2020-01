David Lloyd ouvrira fin 2021 à Sterrebeek sa troisième implantation en Belgique

Le club de sport a trouvé sur le site de l’ancien hippodrome de Sterrebeek, exploité par le promoteur Sterea, l’endroit dont il rêvait pour lancer fin 2021 son 2e site en Région bruxelloise.

Cela faisait bien quatre à cinq ans que David Lloyd, le très sélect club de sport et de fitness, cherchait un deuxième écrin aux alentours de Bruxelles. Il l’a trouvé à l’est de la capitale, sur le site de l’ancien hippodrome de Sterrebeek. Acquis en 2004 par le promoteur Urbion, celui-ci y a lancé le projet Sterea, un gigantesque programme immobilier haut de gamme comprenant logement, golf, centre sportif, hôtel, etc. (lire ci-contre). D’ici le quatrième trimestre 2021, David Lloyd y ouvrira un nouveau complexe de 4.800 m², le troisième en Belgique après ceux d’Uccle (Bruxelles) et d’Edegem (au sud d’Anvers). Les travaux débuteront au printemps prochain.

Détenu par le fonds d’investissement TDR Capital, David Lloyd compte 115 clubs dont 108 en Grande-Bretagne où il a quasi fait le plein. Sa croissance viendra donc d’Europe continentale à proximité des grandes villes dans des zones de chalandise habitées par une clientèle aisée et souvent cosmopolite. Outre Bruxelles et Anvers, le réseau David Lloyd est présent à Madrid, Barcelone Milan, Francfort et Genève. Il a récemment mis la main sur un ensemble de 8 clubs en Allemagne et sur un club dans la région du lac Leman en Suisse; il a aussi un projet à Paris.

13 à 15 millions € Le coût de la construction du futur club David Lloyd de Sterrebeek oscille entre 13 et 15 millions d’euros.

Son concept correspond bien à l’environnement de cet endroit de la capitale européenne. "Comme il nous faut de l’espace puisque, outre le fitness et la natation, nous proposons le tennis à nos membres, ce sont des endroits difficiles à trouver et souvent très chers. C’est pour cela que le projet Sterea nous a séduits, raconte Stéphane Rutté, directeur de David Lloyd en Belgique et jusqu’il y a peu responsable du développement international du groupe. Il est idéalement situé, près de Bruxelles, de l’aéroport, avec une zone de chalandise qui s’étend jusqu’à Louvain."

Chronique d’une rencontre annoncée

En fait, l’histoire de David Lloyd et de Sterea est un peu la chronique d’une rencontre annoncée. "J’ai visité beaucoup d’endroit dans la région, détaille Stéphane Rutté des terrains du CPAS de Bruxelles à Zaventem, près de l’Otan, près du golf du Ravenstein à Tervuren, je pensais que le projet Sterea était bouclé quand j’ai su après – via, via — que ce n’était pas le cas et qu’ils avaient un projet de club de sport. C’est comme cela que l’on s’est rencontré."

"On a fait le tour du marché, il fut question d’un hôtel avec piscine et fitness, puis on a ensuite rencontré les gens de David Lloyd, leur projet s’inscrivait bien dans notre philosophie." Petra Noé CEO d’Urbion

"Notre projet Sterea comprenait en effet dès le départ un centre de fitness, embraie Petra Noé, la CEO d’Urbion. On a fait le tour du marché, il fut question d’un hôtel avec piscine et fitness, puis on a ensuite rencontré les gens de David Lloyd, leur projet s’inscrivait bien dans notre philosophie." Au point que c’est Urbion qui va prendre en charge la construction du nouveau club, sur base du cahier des charges de David Lloyd, lequel lui louera les lieux via un bail emphytéotique de 35 ans. Coût de l’investissement pour Urbion: entre 13 et 15 millions d’euros.

Conçu par le bureau SUM, le bâtiment se déploiera sur trois étages. Il accueillera une piscine intérieure et extérieure, sauna, hammam, douches, vestiaires, salles de fitness, espaces de jeux, crèches, restaurant-bar, salons, espace de coworking, salle de réunion, etc. À côté, six courts de tennis (dont trois couverts) et quatre terrains de padel, ainsi qu’un parking de 160 places. Une centaine d’emplois seront créés, dont 30 à 40 collaborateurs permanents, le solde étant constitué de coachs sportifs indépendants et d’employés des sous-traitants (restauration, nettoyage, etc.)

À l’instar de celles qui existent déjà à Uccle et à Edegem avec le cercle d’affaires B19 voisin, des synergies commerciales seront dégagées avec le golf, le futur hôtel et les résidences. Leurs habitants, clients et membres bénéficieront de tarifs préférentiels. L’objectif à terme est de séduire 4.000 à 5.000 membres qui paieront une cotisation mensuelle moyenne de 120 euros, les tarifs pouvant atteindre pas moins de 225 euros, tout compris. À Uccle, David Lloyd compte 10.000 membres et affiche un taux de rotation relativement peu élevé de 20%. Stéphane Rutté dit ne pas craindre la cannibalisation entre les deux clubs de la Région bruxelloise. "À Uccle, 90% des gens habitent dans un rayon de 5 à 10 minutes en voiture. Ce n’est donc pas la même clientèle."

sterea | un projet à plus de 100 millions d’euros Acquis en 2004 pour 5 millions d’euros, le site de l’hippodrome de Sterrebeek, qui s’étendait alors sur 45 hectares, a depuis fait l’objet d’un vaste projet immobilier haut de gamme. Il est développé par le promoteur Urbion moyennant un investissement de 100 millions d’euros, hors terrain. Au programme, quelque 35 maisons et villas et des appartements d’une surface de 85 à 250 m², soit au total 250 unités d’habitation dans un style qualifié d’intemporel et contemporain. Les trois-quarts ont déjà été vendus. Cette phase résidentielle sera terminée dans le courant 2021. L’ensemble, qui comprendra aussi des bureaux et 400 places de parking, occupe plus de 10 hectares sur une surface totale de 85 hectares suite au rachat de terres agricoles. La plus grande partie (65 hectares) comprend un golf de 18 trous qui compte 900 membres pour un potentiel de 1.200 golfeurs. Viendront s’y ajouter, outre le David Lloyd, un hôtel de 90 chambres, deux espaces de séminaires et un centre de bien-être dont la construction commencera en 2021. L’hôtel devrait attirer une clientèle à la fois sportive (le golf, le David Lloyd) et business (Brussels Airport est tout près), voire une combinaison des deux.