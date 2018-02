Décompte final pour l'actuel patron de Cofinimmo

En interne comme dans le milieu immobilier, la nouvelle en aura surpris plus d'un: le nouveau CEO de la société belge cotée est venu d'ailleurs, après casting pointu d'un chasseur de tête. C'est une surprise, car on citait régulièrement le nom de deux administrateurs directeurs internes, Xavier Denis et Françoise Roels, pour reprendre la succession de l'administrateur délégué sortant.