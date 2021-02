Déjà 9 nouvelles enseignes dans le Westland Shopping relifté

AG Real Estate a entamé, il y a 18 mois déjà, de lourdes transformations dans le Westland Shopping à Anderlecht. Malgré le climat commercial mortifère, 9 enseignes ont déjà signé dans la nouvelle extension.

Après la restructuration des pôles commerciaux City2 et de The Mint dans le Pentagone bruxellois, l’objectif poursuivi par AG Real Estate, propriétaire des murs depuis une dizaine d'années, est clair et était indispensable pour repositionner le centre commercial construit il y a près d'un demi-siècle (1972).

"Les rénovations qui s’achèvent visent à redéfinir l’identité des lieux, à augmenter leur attractivité et à y diversifier l’offre commerciale, particulièrement pour les clients actifs dans les secteurs Horeca et du divertissement", expliquent les propriétaires, qui ont confié au bureau d'architectes DDS+ la complexe mission de redessiner les lieux avec l'objectif de les transformer sans y stopper l'activité.

Vue en plein écran Plus lumineux, spacieux et offrant davantage de place aux enseignes de loisirs et Horeca: la nouvelle extension du Westland Shopping élargit et adapte la palette commerciale. ©AG Real Estate

Au terme des travaux en cours, initialement prévus au printemps 2021, le complexe offrira 125 vitrines et atteindra une superficie commerciale totale de 50.000 m² (37.000 m² actuellement pour 110 commerces). Pour Astrid Flamand, en charge du redéveloppement en cours, le challenge était de taille, car le centre commercial a poursuivi tant bien que mal, lorsque la pandémie l’a permis, ses activités. "Transformer un shopping opérationnel en atténuant au maximum les nuisances pour les commerçants et les riverains était un vrai défi. Et proposer un mix commercial qui répondra aux besoins actuels en est un autre, par les temps qui courent. Mais on y est arrivé!", résume-t-elle.

Vue en plein écran Restauration avec terrasse au nouveau menu. ©AG Real Estate

Nouveaux locataires malgré la crise sanitaire

Les premiers résultats du nouveau positionnement ne se font d’ailleurs pas attendre sur le volet de la commercialisation des nouvelles surfaces offertes. Aujourd’hui, le propriétaire dévoile 9 enseignes séduites par le "nouveau" Westland. Il s’agit, en vrac, d’Intersport, Courir, Burger King, O’Tacos, Hawaiian Poké Bowl, English Home, Delhaize et Pick Quick, la brasserie historique des lieux, qui déménagera. Mais également d’un important pôle "Loisirs" de 4.000 m², le plus grand de la capitale, qui sera conçu par les sociétés MI12 et Kiko Consult et proposera dès 2022 des activités tournées tant vers les plus petits que vers un public adulte.